Тимати вспомнил про голодные времена L'One и убыточность Егора Крида

Рэпер Тимати в интервью «Авторадио» прокомментировал уход L'One (Леван Горозия) и Егора Крида с лейбла Black Star. Запись разговора опубликована на YouTube-канале радиостанции.

«Люди очень быстро забывают, когда они приходили без денег, без шансов, без каких-либо вариантов, голодные, их выселяли из квартир, они просили о помощи», — заявил артист, отвечая на вопрос о дальнейшей карьере L'One. По словам Тимати, когда они начали сотрудничать, экс-участнику Black Star было нечем платить за квартиру, поэтому он был готов на все.

Рэпер добавил, что его коллеги не поддержали идею сделать Горозию участником лейбла, однако Тимати решил дать ему шанс. «К концу контракта люди это забывают и рассматривают меня через дружескую призму. Хочу еще раз пояснить и сказать, что я не являюсь другом ни одному из них. У нас абсолютно бизнес-отношения», — отметил исполнитель.

Тимати также вспомнил, как семь лет назад началось его сотрудничество с Егором Кридом: «Изначально Егора Крида нашел Пашу (генеральный директор Black Star — прим. «Ленты.ру»). Он пришел именно к нему, он был фанатом лейбла, он хотел и мечтал получить контракт с компанией. То есть он слушал все треки, он записывал каверы всевомозожные на мои песни и мечтал быть частью компании. И где-то первые два года я лично вообще не воспринимал Егора Крида». Рэпер добавил, что молодой артист «тащил компанию в минус», а его песни «не срабатывали». После композиции «Самая-самая» к певцу пришел успех, добавил Тимати.

В апреле Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати. Он добавил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешат оставить его псевдоним.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла Black Star и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя.

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