Рэпер LʼOne раскрыл стоимость ухода от Тимати

Хип-хоп-исполнитель Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, рассказал, как два года назад пытался покинуть лейбл Тимати Black Star. Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Два года назад, когда я первый раз решил уйти, выходной билет стоил 170 миллионов рублей рублей», — написал артист. Он пояснил, что речь идет не о выкупе целого каталога его песен, а о самом разрешении исполнять их.

Ранее L'One в интервью изданию Meduza сказал, что по договору с лейблом у него нет никаких прав на собственные треки. Он вспомнил, что ему было 27 лет, когда он подписывал документ. При этом музыкант не привлекал к процессу никаких юристов. «Я прекрасно понимаю претензии тех людей, которые писали комментарии "какого хрена ты сейчас заварил эту кашу, если ты сам семь лет назад все это подписал". Семь лет назад у меня даже не было денег на юриста», — отметил Горозия.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Он также потребовал от Black Star «отчет за каждый рубль за все семь лет» совместной работы.

8 июля Горозия подал в суд на музыкальный лейбл Black Star, его владельца Тимати и гендиректора Павла Курьянова.

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