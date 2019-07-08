LʼOne подал в суд на Тимати

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом LʼOne, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star, его владельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова. Информация об этом появилась на сайте Мещанского суда Москвы.

Иск был зарегистрирован в пятницу, 5 июля 2019 года.

Ранее, 11 июня, LʼOne, работающий с Black Star с 2012 года, объявил о прекращении сотрудничества с лейблом. Артист обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. «Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю», — заявил он, назвав себя неуязвимым и подчеркнув, что ему нечего терять.

Весной 2019 года бывший артист Black Star Егор Крид (Егор Булаткин) решил не продлевать контракт с Тимати. Однако ему разрешили оставить псевдоним.

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