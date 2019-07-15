Рэпер L’One потребует с Тимати больше 10 миллионов рублей

Хип-хоп-исполнитель Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, потребует с лейбла Тимати Black Star более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 15 июля.

Адвокат музыканта Климент Русакомский пояснил, что по договору L'One нанял продюсерский центр для помощи в раскрутке своего проекта. Согласно подписанному документу, лейблу доставалось больше денег, чем самому артисту, однако он не имел права претендовать на песни рэпера.

«Хотим добиться выплаты средств, которые Black Star почему-то вычитал с Левана. За аренду студий, съемки видеоклипов... Требуем полный отчет. Пока детальную информацию не получили, но сумма точно составляет больше 10 миллионов рублей. Кроме того, Горозия имеет право на сценическое имя. Black Star принадлежит лишь товарный знак L’One. Нам нужно добиться правовой определенности. Думаю, с поставленной задачей справимся!» — заявил адвокат.

По его словам, изначально L’One пытался решить вопрос мирным путем, однако это не дало никаких результатов. «Считаю, что суд — крайняя мера, но, увы, сейчас без него не получается», — добавил Русакомский.

11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Он также потребовал от Black Star «отчет за каждый рубль за все семь лет» совместной работы.

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