Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве отметили, что иностранцы прибыли в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Дублина. Во время посадки они внезапно начали выкрикивать «ДНР, вперед!». При себе у них якобы обнаружили российский флаг, нагрудный значок в виде триколора и несколько георгиевских лент. Также на одном из туристов была футболка с российской символикой, отметили в Госпогранслужбе.

Во время допроса выяснилось, что один из туристов приехал к своей девушке, которая живет на Украине. Также мужчина признался пограничникам, что недавно посещал Россию. Билетов на обратный рейс у прибывших не оказалось.

В начале мая Госпогранслужба Украины сообщила о планах запретить въезд иностранцам, которые пытаются провезти в страну георгиевские ленты.

Запрет на использование георгиевской ленты и признание ее антиукраинской символикой вступил в силу 15 июня 2017 года. За ее ношение предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей). Если же в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11 200 рублей) или отправиться на административный арест до 15 суток.

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