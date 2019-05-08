Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через рапсовое поле. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В настоящее время актер находится в Молдавии, недалеко от границы Украины. Это заставило Мерзликина «воспользоваться моментом». Подписчики предупредили кумира о последствиях его поступка, за которым может стоять реальная уголовная ответственность. Некоторые выразили надежду, что в скором времени киевские власти исключат всех артистов из черного списка, позволив им беспрепятственно приезжать в страну.

В апреле российские исполнители Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков поздравили победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского и рассказали, что рассчитывают на отмену запрета выступлений.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны более 140 российским артистам, актерам и режиссерам. В список включили и Мерзликина, назвав его лицом «создающим угрозу национальной безопасности» страны.

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