Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы

Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом сообщается в «Обзоре рынка труда», опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно данным министерства, уровень безработицы на Украине среди граждан от 15 до 70 лет составил 7,3 процента. Выше этот показатель оказался только в Испании (13,9 процента), Италии (9,1 процента) и Франции (8,3 процента).

Также в пятерку европейских стран по уровню безработицы вошел Кипр — там этот показатель составил 6,8 процента. Меньше всего безработных оказалось в Чехии — 2,1 процента. Для всех стран Европы показатель рассчитывался среди граждан от 15 до 74 лет.

В июле 2019 года сообщалось, что почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей. Согласно данным за 2018 год, за рубежом находилось 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов.

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