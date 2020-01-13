Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы

Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом сообщается в «Обзоре рынка труда», опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Согласно данным министерства, уровень безработицы на Украине среди граждан от 15 до 70 лет составил 7,3 процента. Выше этот показатель оказался только в Испании (13,9 процента), Италии (9,1 процента) и Франции (8,3 процента).
Также в пятерку европейских стран по уровню безработицы вошел Кипр — там этот показатель составил 6,8 процента. Меньше всего безработных оказалось в Чехии — 2,1 процента. Для всех стран Европы показатель рассчитывался среди граждан от 15 до 74 лет.
В июле 2019 года сообщалось, что почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей. Согласно данным за 2018 год, за рубежом находилось 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов.