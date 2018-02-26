Польша насчитала у себя два миллиона украинцев

В Польше могут находиться более 2 миллионов выходцев с Украины. Такую оценку в беседе с газетой Super Express назвала министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа.

«По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом на Украине», — ответила Кемпа.

Она подчеркнула, что благодаря украинцам показатель безработицы в Польше снизился до минимального уровня. «Они ответственно работают», — добавила министр.

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При этом Кемпа отметила, что Польша не согласится на «неправильные коды памяти» украинцев. «Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой (ныне эти территории входят в состав Украины — прим. «Ленты.ру») и [Волынскую] резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид», — сообщила Кемпа.

16 февраля сообщалось, что польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В случае если соискатель сомневается в своем признании или его ответ не устроит представителя власти, его заявка отклоняется.

Боевики УПА в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.

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