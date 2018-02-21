Климкин рассказал о бегстве украинцев из страны

Украину ежемесячно покидают 100 тысяч жителей страны. Такие данные привел министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине». Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Только в прошлом году Украину покинули больше миллиона украинцев. Посмотрите: когда 100 тысяч украинцев покидают Украину ежемесячно, вопрос далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — заявил он.

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Также министр вспомнил свой визит в учебное заведение в одном из украинских городов. «Я вспоминаю, как несколько месяцев назад посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса, в которых почти ни одного поляка», — сказал Климкин. Он добавил, что украинцы, ученики этой школы, учат польский язык, мечтая уехать в Польшу.

Ранее сообщалось, что к концу XXI века численность населения Украины, по прогнозам экспертов, составит около 20 миллионов человек — это примерно в два раза меньше, чем сейчас. «По разным оценкам, сегодня за границей находятся от трех до восьми миллионов украинцев, фактически эмигрировавших из страны в рамках трудовой миграции. Еще не меньшее количество украинцев являются сезонными работниками, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС и какими-то "короткими программами"», — рассказал политолог Руслан Бортник.

При этом точного числа жителей страны никто не знает — последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Тогда на Украине проживало 48,5 миллиона человек. При переписи 1989 года этот показатель равнялся 52 миллионам.

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