Украинцев стало еще меньше

В период с января по октябрь 2017 года численность населения Украины сократилась на 166 тысяч 300 человек. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики страны.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в стране проживало 42 миллиона 418 тысяч 200 человек.

На Украине отмечается естественная убыль населения. Число умерших превышает число родившихся: на 100 умерших приходится 64 новорожденных. При этом небольшую часть убыли удалось компенсировать благодаря миграции — за 10 месяцев 2017 года миграционный прирост составил 4846 человек.

Первая и единственная перепись населения независимой Украины состоялась в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 миллионов 457 тысяч 102 человека.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году население страны составляло 51 миллион 623 тысячи 500 человек.

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