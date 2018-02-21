Население Украины сократится вдвое

К концу XXI века численность населения Украины, по прогнозам экспертов, составит около 20 миллионов человек — это примерно в два раза меньше, чем сейчас. Основными причинами, вероятно, станут массовая эмиграция, высокая смертность и низкая рождаемость, которые могут сохраниться на несколько десятков лет, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день точного числа жителей страны никто не знает — последняя перепись проводилась в 2001 году. Тогда на Украине проживало 48,5 миллионов человек. При переписи 1989 года этот показатель равнялся 52 миллионам.

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Как пояснил агентству политолог Руслан Бортник, ежегодно население Украины уменьшается примерно на 200 тысяч человек. Это происходит, отметил он, в том числе из-за миграции. «По разным оценкам, сегодня за границей находятся от трех до восьми миллионов украинцев, фактически эмигрировавших из страны в рамках трудовой миграции. Еще не меньшее количество украинцев являются сезонными работниками, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС и какими-то "короткими программами"», — сказал Бортник.

В Национальной академии наук добавили, что в 2018 году страна попала в топ-5 государств с самой низкой рождаемостью — показатель упал на 18 процентов. Академик Элла Либанова рассказала, что на Украине исчерпан потенциал демографического роста — то есть слишком мало молодежи и слишком много пожилых людей.

Ранее 20 февраля украинское издание NewsOne со ссылкой на государственную службу статистики сообщило, что в 2017 году население страны уменьшилось на 198,1 тысячи человек.

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