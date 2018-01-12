ДНР и ЛНР за год посетила четверть населения Украины

В 2017 году линию разграничения в Донбассе пересекли более 11 миллионов человек. Об этом сообщило украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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По данным ведомства, границу между самопровозглашенными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками и подконтрольной Киеву территорией в прошлом году пересекло 11 миллионов 331 тысяча 600 человек. Административную границу с российским Крымом в 2017 году пересекли 2 миллиона 513 тысяч 300 человек. Наибольшая загруженность на контрольно-пропускных пунктах наблюдалась в августе. В последний месяц лета линию разграничения в Донбассе пересекли 1 миллион 188 тысяч человек, границу с Крымом — почти 360 тысяч человек.

По данным на 1 ноября 2017 года, на Украине проживало 42 миллиона 418 тысяч 200 человек. Таким образом, территорию ДНР и ЛНР за год посетило более 25 процентов населения Украины, отмечает «Страна.ua».

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