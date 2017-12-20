Украина подготовилась к уничтожению Донбасса дождем из бомб

Украинские военные привели в боеспособное состояние почти 600 самоходных артиллерийских установок для массированного удара по позициям ополчения Донбасса. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает «Вестник Мордовии».

В распоряжение силовиков поступили более 220 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и около 300 единиц 152-миллиметровых «Акаций». Помимо этого, в строю находятся самоходки «Гиацинт», «Мста-С», а также 203-миллиметровые «Пионы», способные поражать цели на дистанции до 47 километров.

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Агентство отмечает, что, кроме самоходной артиллерии, у военных есть более чем 1,2 тысячи буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

18 декабря стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. Очередное обострение ситуации в регионе произошло на фоне вывода российских офицеров-наблюдателей из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины. В Киеве считают, что целью эскалации может быть дискредитация украинской армии в глазах местного населения, а ополчение обвиняет силовиков в намеренных провокациях.

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