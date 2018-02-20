Киевляне заплевали украинского премьера и спикера Верховной Рады

Киевляне заплевали премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады страны Андрея Парубия во время возложения цветов к памятнику Небесной сотне в центре города. Об этом в своем Facebook сообщила журналист Леся Выговская.

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По утверждениям Выговской, обструкции также подвергся министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Собравшиеся у памятника люди кричали политикам фразы «Вы на крови пришли», «Где наказанные за убийства?» и «Пакуйте вещи», указала она.

«Противоречивые ощущения — не думаю, что именно в тот момент им в спину надо было "плевать". Но в чем не сомневаюсь, что точно видно — уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на их лицах видела, что понимают», — подчеркнула журналист.

Выговская отметила, что президент страны Петр Порошенко предусмотрительно приехал к памятнику «ранехонько» утром, когда люди еще не собрались.

Герои Небесной сотни или герои Майдана — собирательное название для погибших участников Евромайдана, массовых акций протеста в Киеве и других украинских городах зимой 2013-2014 годов, приведших к смене власти в стране. По данным Минздрава Украины, в период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в столице и в регионах погибли 106 человек. Большая часть стала жертвами снайперского обстрела на Институтской улице в центре Киева 20 февраля 2014-го.

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