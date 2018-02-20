Украина узнала об усталости от нее ЕС из СМИ

В Государственной фискальной службе Украины (ГФС) опровергли данные о том, что Европейский Союз остановил денежную поддержку инфраструктурных проектов на границе. Об этом во вторник, 20 февраля сообщает «Интерфакс».

«В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что на данный момент нет такой информации. Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год», — поясняет пресс-служба ведомства.

В ГФС указали, что в конце прошлого года служба направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС и ждет ответ.

«Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», — пояснили в ведомстве.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что в ЕС устали от Украины и закрывают программу финансирования.

