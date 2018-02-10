Венгры устроили «паспортные облавы» на украинцев

Венгерская полиция начала устраивать облавы на украинцев, которые незаконно приобретают венгерские паспорта у местных чиновников. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Так, по данным газеты, недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога силовики задержали нескольких местных чиновников, которые в обмен на денежное вознаграждение выдавали гражданам Украины новые паспорта. Также были задержаны и сами обладатели новых документов.

Как рассказали местные жители, некоторые украинцы действительно проживают в селе, но большую часть прописывают фиктивно — в одном из домов зарегистрированы почти 40 человек.

«В последнее время все больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапеште, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за "благодарность"», — пояснил венгерский журналист Ласло Пинтер.

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Как отмечает издание, приобрести европейский паспорт, который позволяет свободно перемещаться по странам Евросоюза, жить там, учиться и работать, несложно. Стоимость данной услуги варьируется от пяти до десяти тысяч долларов: за эту сумму посредники обещают оформить фальшивые справки и решить вопросы с консульством.

При этом получить венгерское гражданство украинцы могут и легально, однако законная процедура занимает около двух-трех месяцев.

Ранее в феврале жителей Украины уличили в том, что они обманывают правоохранительные органы и выдают себя за жертв преследований ради получения убежища в странах Европейского союза. Среди самых популярных «легенд», с которыми украинцы едут за убежищем в Европу, называлось притеснение ЛГБТ-меньшинств на Украине.

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