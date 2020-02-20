Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя ставка по ипотеке с начала лета прошлого года перешла к активному снижению, а затем достигла минимума за всю историю развития рынка — 9 процентов годовых. Это привело к росту цен на недвижимость и увеличению среднего размера ипотечного кредита — плюс 10 процентов за год, до 2,2 миллиона рублей.

Стал больше и средний срок выплаты ипотеки — 18,2 года (прирост на полтора года за 2019-й). Также резко увеличилась доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет — с 12 до 17 процентов от общего объема выдачи. По итогам 2019 года задолженность россиян по ипотеке приблизилась к 7,5 триллиона рублей.

В конце января 2020 года Москва установила ипотечный рекорд. За месяц здесь зарегистрировали 6,35 тысячи новых договоров ипотечного жилищного кредитования — наивысший показатель за последние 12 лет.

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