Новый ипотечный рекорд установили в Москве

По итогам января 2020-го в Москве зарегистрировали 6,35 тысячи новых договоров ипотечного жилищного кредитования — за последние 12 лет это наивысший показатель первого месяца года по числу оформленных займов, говорится в сообщении на сайте Росреестра.

Как отмечают аналитики ведомства, в годовом выражении количество выданных жилищных займов увеличилось на 14 процентов — 5,55 тысячи кредитов было зарегистрировано в январе 2019-го. При этом к декабрю 2019-го, когда было оформлено 10,5 тысячи кредитов, показатель выдачи снизился на 40 процентов.

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«Несмотря на устоявшуюся отрицательную динамику января к декабрю по количеству учетно-регистрационных действий, в прошлом месяце показатель зарегистрированных в столице ипотек увеличился на 14 процентов в годовом выражении и на 41 процент — к январю 2018-го», — указывают в Росреестре. В ведомстве полагают, что рекордному росту спроса на квартиры в последние годы способствовали принимаемые российским правительством и Центробанком меры по смягчению монетарной политики.

Ранее в феврале аналитики спрогнозировали снижение средней ставки по ипотеке в России в течение 2020 года до исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. По итогам января 2020-го средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке установилась на уровне 8,85 процента, на вторичном составила 9 процентов.

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