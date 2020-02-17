Сбербанк сократил сроки оформления ипотеки

Сбербанк сократил сроки принятия решений по ипотечным заявкам — получить одобрение кредитора теперь можно за пять минут, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Пройти весь процесс одобрения заявки за пять минут могут, в частности, граждане, получающие зарплату на карту банка. В среднем обработка заявления на получение ипотеки в Сбербанке занимает около четырех часов. «Сегодня 45 процентов клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95 процентов — в течение 24 часов», — указывается в сообщении.

Материалы по теме За чужой стеной Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого

В Сбербанке сокращение сроков обработки заявок на ипотеку связывают с цифровизацией процессов и переходу к онлайн-оформлению кредитов с помощью сервиса банка «ДомКлик». По данным банка, в Москве каждый второй ипотечный кредит Сбербанка оформляется онлайн через «ДомКлик», в России — каждый четвертый.

Ранее в феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Кредиты под 9 процентов годовых — такой была средняя ставка в декабре 2019-го — не позволяют гражданам улучшать жилищные условия, подчеркнул глава правительства. Он поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с Центробанком обсудить меры по снижению ипотечной ставки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru