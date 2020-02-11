ВТБ снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 11 февраля либерализует условия выдачи ипотечных займов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.

В частности, банк снижает ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых. Ставка рефинансирования действующей ипотеки других банков уменьшена до 8,5 процента годовых. При этом ипотека под 7,9 процента предлагается клиентам, готовым внести первоначальный взнос в размере от 50 процентов стоимости приобретаемого объекта.

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При определении уровня ставок кредитования коммерческие банки традиционно ориентируются на размер ключевой ставки Банка России. На прошлой неделе совет директоров ЦБ в очередной раз снизил этот показатель — на 0,25 процентного пункта, до 6 процентов.

Ранее в феврале ставки по ипотеке в России назвали преступлением. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Чиновник отметил, что стоимость ипотеки необходимо сокращать.

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