Греф предрек дальнейшее снижение ипотечных ставок

Ставки по ипотечным кредитам в стране продолжат снижаться. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах центрального выставочного зала «Манеж», где к Федеральному собранию обратился с ежегодным посланием президент Владимир Путин.

«У нас все хорошо с ипотекой... Ставки будут падать, сейчас капитал увеличат, поэтому с ипотекой все будет хорошо», — цитируют РИА Новости слова руководителя крупнейшего российского банка.

Владимир Путин в своем выступлении призвал все банки — и не только с государственным участием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2 процента для семей с детьми на Дальнем Востоке.

По данным Центрального банка, средняя ставка по ипотеке в рублях в России в ноябре обновила минимальное за последние два года значение в 9,19 процента после 9,4 процента в октябре.

