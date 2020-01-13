Сбербанк подсчитал индексы Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» в рамках проекта «СберДанные» впервые представила индекс Деда Мороза и индекс Снегурочки, отражающие финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Значение индекса Деда Мороза за 2019 год составило 41,7 пункта. Индекс Снегурочки составил 38,9 пункта. Для расчета показателей были проанализированы расходы россиян в период с 15 по 31 декабря 2019 года поскольку если взять все потребительские категории и оценить среднедневной объем расходов, то в период с 25 по 31 декабря он был на 39,5 процента выше, чем в первые три недели месяца. Именно поэтому, говорится в сообщении, для расчета индекса была взята именно последняя неделя года.

Две трети от всех расходов и мужчин и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков — косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы.

Среднестатистические «Деды Морозы» потратили на подарки 10 800 рублей, а «Снегурочки» — 8 438 рублей. Это и считается рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки. Выяснилось, что новогодний чек мужчин в среднем на 28 процентов больше, чем женщин.

При этом «Снегурочки» на 3-4 дня раньше «Дедов Морозов» начали подготовку к праздникам. Уже 19−20 декабря женщины начали активнее покупать бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины в основном откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года.

Совокупные расходы жителей России, связанные с празднованием Нового 2020 года, по оценке аналитиков «СберДанных», составили не менее 285 миллиардов рублей.