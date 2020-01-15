Сбербанк в 2019 году заработал 870,1 миллиарда рублей чистой прибыли

За 2019 год Сбербанк заработал 870,1 миллиарда рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты, то есть 1 января 2020 года. Таким образом рост чистой прибыли составил 11,2 процента. Это следует из официального сообщения, опубликованного на сайте банка.

Совокупный объем выданных за год кредитов клиентам составил 16,3 триллиона рублей. Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 17,4 процента. Рост средств клиентов без учета валютной переоценки за год составил 4,4 процента.

«Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год без учета событий после отчетной даты составила 870,1 миллиарда рублей. Банк показал уверенный рост кредитного портфеля в реальном выражении на 6,8 процента. Средства физических лиц выросли на 6,6 процента, при этом их стоимость заметно снизилась. Это оказало существенную поддержку росту чистого процентного дохода как в 4 квартале, так и за год в целом. Рентабельность капитала ПАО Сбербанк по итогам 2019 года составила более 20 процентов, что дает основания уверенно смотреть на выполнение целей Стратегии 2020», — прокомментировал итоги года заместитель главы Сбербанка Александр Морозов.

Чистый процентный доход вырос на 0,6 процента и составил 1,26 триллиона рублей. Чистый комиссионный доход вырос по итогам года на 9,9 процента до 469,5 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли на 7,5 процента. На темп роста расходов повлияли перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк во второй половине 2018 года, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле 2019 года. Отношение расходов к доходам по итогам года составило 33,9 процента.

Расходы на резервы с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, и обесценения активов при первоначальном признании, в декабре составили 4,8 миллиарда рублей. Низкий объем расходов за месяц обусловлен существенным укреплением рубля. За 2019 год расходы составили 122,8 миллиарда рублей, что в 2,3 раза ниже предыдущего года из-за разнонаправленной динамики курсов валют, а также завершения в июне 2019 года реструктуризации задолженности компании Агрокор. На 1 января 2020 года объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,9 раза.

