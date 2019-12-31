Сбербанк подсчитает траты россиян к Новому году

Сбербанк поздравил клиентов с наступающим Новым годом, представив Индексы Деда Мороза и Снегурочки, отражающий траты с 15 по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Индексы отражают расходы мужчин и женщин по разным категориям, отмечается в публикации. Для систематизации данных используется массив информации, включающий в себя более одного миллиарда транзакций. Полностью результаты исследования будут обнародованы 13 января.

Сбербанк планирует публиковать соответствующую статистику ежегодно, добавили в организации.

Ранее Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды 2019-го. Так, по мнению экспертов Сбербанка, в уходящем году произошло существенное замедление всех банковских рынков. Темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3–5 процентов. Это ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса.

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