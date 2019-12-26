Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым клиентам, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Минимальная ставка при покупке «вторички» составляет девять процентов годовых, при покупке квартиры на первичном рынке — семь процентов годовых. Это соответствует ипотечным ставкам для тех, кто не является зарплатным клиентом банка, однако на 0,5 процентного пункта выше, чем для зарплатников.

Для того чтобы получить ипотеку, клиент банка должен вести деятельность в Москве, Подмосковье, Калужской области или Татарстане. Самозанятый должен зарабатывать до 2,4 миллиона рублей в год (без учета официальной зарплаты). Также в условиях сказано, что клиент банка работает без наемных сотрудников или сдает жилье в аренду.

К самозанятым в России относятся граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но получают доход от частной практики (репетиторы, няни и другие). На них распространяется специальный налоговый режим (четыре или шесть процентов в зависимости от заказчика услуги).

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