Самозанятых поддержат при участии в закупках госкомпаний

Госдума приняла в третьем чтении закон, который распространяет меры поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых, которые участвуют в госзакупках. Об этом пишет ТАСС.

Малый и средний бизнес пользуется рядом льгот при участии в государственных закупках. Например, существует обязательная квота закупок у малого и среднего предпринимательства, а также сокращенный срок оплаты за товар или услугу.

Принятый нижней палатой закон распространяет аналогичные меры на самозанятых. Это соответствует целям нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства в России.

В январе 2019 года эксперимент по самозанятым стартовал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В 2020 году он распространится еще на 19 регионов России.

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