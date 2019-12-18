Мишустин предложил налоговикам ОЭСР новую стратегию

Руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Основными темами пленарного заседания стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения «Налоговая администрация 2030».

Выступая на заседании, Михаил Мишустин сделал предложение о том, что приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг. Предложенная руководителем ФНС России стратегия нашла поддержку у широкого круга присутствующих представителей налоговых органов и частного сектора.

«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению», — заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

В России элементы такого подхода уже внедряются, подчеркнул Михаил Мишустин, приведя в пример приложение «Мой налог», разработанное в рамках специального налогового режима для самозанятых. «Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду», — сказал руководитель ФНС России. Кроме того, налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане. Нельзя забывать и о постоянном укреплении международного сотрудничества, добавил Михаил Мишустин.

В ходе пленарного заседания участники обсудили широкий круг аспектов цифровизации налоговых органов. С докладами выступали как иностранные коллеги-налоговики, так и представители ведущих технологических компаний — Accenture, SAP, «Яндекс» и «Терадата». Платформенные решения «Яндекса» и их интеграция в естественную среду налогоплательщиков вызвали особых интерес у участников.

Форум по налоговому администрированию ОЭСР — крупнейшая и наиболее авторитетная международная площадка обмена опытом и информацией в налоговой сфере, объединяющая руководителей налоговых администраций 53 стран-членов Группы 20 и ОЭСР, а также ряда развивающихся стран. Бюро FTA — руководящий орган форума, собирающийся два раза в год для обсуждения стратегических вопросов и принятия решений по текущей работе FTA. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин является членом бюро FTA.