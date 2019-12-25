На самозанятых распространят льготы малого бизнеса

Самозанятые смогут воспользоваться всеми льготами, которые доступны для малого и среднего бизнеса, с 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«Будем развивать институт самозанятых. И будут предоставлены все меры поддержки таким гражданам, как и меры, оказываемые малым и средним предпринимателям», — сказал он.

В январе 2019 года эксперимент по самозанятым стартовал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В 2020 году он распространится еще на 19 регионов России.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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