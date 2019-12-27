Сбербанк подвел банковские итоги года

Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды-2019.

Так, по мнению экспертов Сбербанка, в уходящем году произошло существенное замедление всех банковских рынков. Темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3–5 процентов. Это ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса.

У банковской системы осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса, что во многом предопределило внимание банков к кредитованию физлиц, которое также замедлилось с 22 до 18 процентов.

В 2019 году Россия поставила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования. В частности, сейчас ограничивается кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20 процентов. Кроме того, ожидаются и новые ограничения.

Дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года. В 2019 году «всего» у 6 процентов банков были отозваны лицензии либо они были санированы с участием ЦБ. Это самый низкий показатель за 5 лет: в 2014–2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10 процентов.

При этом эксперты отмечают, что говорить о завершении банковского кризиса еще рано, поскольку проблемы небольших банков никуда не делись, и многим из них станет работать еще сложнее.

Благодаря снижению дефолтности банков АСВ впервые с 2012 года собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам и смогло вернуть ЦБ более 200 миллиардов рублей задолженности по кредиту на выплаты вкладчикам, остаток в размере 629 миллиардов планируется вернуть до 2023 года.

В фокусе внимания регуляторов в контексте обсуждения возможного «пузыря» на рынке оказалось потребительское кредитование. В исследовании отмечается, что «Россия, похоже, близка к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска «взрыва пузыря» на рынке». По мнению экспертов, наиболее вероятным сценарием является мягкая посадка.

По итогам четвертого квартала 2019 года безналичный оборот превысит 50 процентов расходов гражда. За девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, 48,6 процента расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. По оценкам «СберДанных», в третьем квартале 2019 год в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50 процентов, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре.

Однако эксперты отмечают ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с третьим кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 процентных пункта, что, по данным «СберДанных», стало минимумом за почти три года.

Приоритетом для банков в 2019 году стала кибербезопасность. При этом главным трендом стал расцвет социальной инженерии и «опросов», породивший рост спроса мошенников на персональные данные клиентов банков.