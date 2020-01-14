В Morgan Stanley оценили способность Сбербанка трансформировать Рунет

Вклад Сбербанка может трансформировать российский интернет-сектор, «так как он становится все более гибридным (работает в онлайне и офлайне)». К такому выводу пришли эксперты Morgan Stanley в своем обзоре «Сможет ли Сбербанк трансформировать российский интернет-сектор?», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на исследование.

При этом аналитики подчеркивают, что ресурсы Сбербанка не гарантируют успех. Сбербанк, по их словам, проводит политику, при которой его партнеры одновременно сотрудничают и конкурируют, но она может стать менее эффективной в условиях роста интернет-компаний.

Значительные инвестиции в компании нефинансового сектора позволят Сбербанку продвинуться в процессе создания экосистемы, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. По его мнению, в краткосрочной перспективе это позволит увеличить доход от своих непосредственных нефинансовых активов, в долгосрочной — более эффективно обслуживать клиентов во всех сферах деятельности экосистемы, сокращая затраты на маркетинг и привлечение клиентов.

Стратегия Сбербанка действительно предполагает рост вложений в нефинансовые активы, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: это ответ на изменение в предпочтениях потребителей, снижение маржинальности традиционного банковского бизнеса, усиление регулятивных требований и стратегии глобальных корпораций. Впрочем, по словам Волкова, инвестиции вряд ли превысят 100 млрд руб. в 2020–2021 годах. «Отчасти это связано с тем, что на первых этапах объекты, которые выбраны для вложений, просто не способны «переварить» большой объем инвестиций, так как их чрезмерно быстрое масштабирование приводит к росту операционных рисков и снижению качества работы», — заключил эксперт.

По расчетам аналитиков Morgan Stanley, Сбербанк может инвестировать в нефинансовые активы около 200 миллиардов рублей в год. Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 миллиардов рублей в капитал первого уровня (4,1 триллиона рублей на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты. Если банк будет направлять на дивиденды 50 процентов прибыли, у него будет оставаться около 200 миллиардов рублей в год, которые могут пойти либо в капитал, либо будут вложены в нефинансовые активы. В Morgan Stanley подсчитали, что в период с 2012 по 2019 год Сбербанк инвестировал в 25 нефинансовых сервисов в общей сложности 123,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с капитальными вложениями с 2010 года двух крупнейших российских интернет-компаний Mail.ru и «Яндекса» (около 130 миллиардов рублей).

