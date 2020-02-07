Правительство назвало текущую ставку по ипотеке в России преступлением

Средняя ставка по жилищным кредитам на уровне 9 процентов годовых — это преступление. Такое мнение высказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в пятницу, 7 января, на селекторном совещании с регионами, передает «Интерфакс».

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Чиновник подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать. «Нам необходимо снижать ее (текущую ставку — прим. «Ленты.ру»), для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — сказал вице-премьер. Он отметил, что достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» невозможно без уменьшения ставок по кредитам.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента. Одной из целей программы названо «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов)».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru