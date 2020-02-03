Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года. Согласно результатам исследования, больше всего займов выдавалось в декабре — 145,2 тысячи кредитов. Тогда ставка по ипотеке достигла исторического минимума — девять процентов. Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году составила 2,24 миллиона рублей. По оценкам экспертов, этот показатель ежегодно растет примерно на 100 тысяч рублей.
Регионы-лидеры по числу выданных жилищных кредитов — это Москва (80,8 тысячи кредитов), Московская область (71,4 тысячи) и Санкт-Петербург (64 тысячи). Также в рейтинг вошли Тюменская область (52,6 тысячи), Башкортостан (46,2 тысячи) и Татарстан (44,1 тысячи). Наибольший прирост по выдаче ипотечных кредитов в 2019 году наблюдался в Крыму (плюс 32 процента) и в Чечне (плюс 26 процентов). Существенное падение зафиксировали в Ульяновской области (минус 24,5 процента) и Ненецком автономном округе (минус 24 процента).
Эксперты прогнозируют, что в 2020 году объемы выдачи ипотеки превысят три триллиона рублей (показатель 2018 года). В настоящий момент задолженность россиян по жилищным кредитам составляет 7,5 триллиона рублей (семь процентов от ВВП). Для сравнения: в развитых европейских странах этот показатель равен 20-50 процентам. «Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения», — считают специалисты портала.
В январе 2020 года в Якутии выдали первую дальневосточную ипотеку под два процента годовых на строительство частного дома. Право на льготный жилищный кредит имеют молодые семьи и получатели земли в любом субъекте Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке не должен превышать 20 лет, а ее размер — шесть миллионов рублей включительно.