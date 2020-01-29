Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными

Проживающие в Московской области семьи, в которых с 1 января 2020 года рождаются первенцы, смогут получить кредиты на приобретение жилья по сниженной ставке. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

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В ходе ежегодного обращения к жителям региона чиновник пообещал, в частности, ввести для таких семей ставку по ипотеке, уменьшенную на три процентных пункта. «Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить только 1,5 миллиона рублей на выплате процентов», — отметил Воробьев. Обязательное условие для претендующих на льготную ипотеку — наличие у родителей и новорожденного прописки на территории Московской области.

Ранее в январе президент России Владимир Путин заявил, что российским семьям с тремя и более детьми будут выдавать на покупку жилья около миллиона рублей. Родители первенца с 1 января текущего года могут получить 466 тысяч 616 рублей материнского капитала. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч рублей. После рождения третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

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