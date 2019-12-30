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Путин подписал закон о погашении ипотеки погибших военных

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий полное досрочное погашение ипотечных кредитов семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Выплачивать такие кредиты планируется за счет средств федерального бюджета. Погашение будет происходить в течение 30 дней с момента обращения семьи погибшего в Минобороны РФ. Средства (в размере задолженности по кредиту) переведут единым платежом на именной накопительный счет военного. Как уточняет агентство, кредит будет погашаться с учетом начисленной суммы процентов.

Ранее в декабре Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 0,4 процентных пункта — до 8,8 процента годовых. Максимальная сумма ипотечного кредита для военнослужащих увеличена до 2,62 миллиона рублей.

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