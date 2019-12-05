Сбербанк снизит ставки по ипотеке для военных

Сбербанк с 6 декабря снижает ставки по военной ипотеке на 0,4 процентных пункта — до 8,8 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма такого ипотечного кредита увеличена до 2,62 миллиона рублей.

Сбербанк отмечает, что программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20 августа 2004 года.

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