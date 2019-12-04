Клиенты Сбербанка с Mastercard выиграют бонусы на Apple Pay

Сбербанк проводит предновогоднюю акцию, в рамках которой его клиенты получают возможность выиграть до 100 тысяч бонусов «Спасибо» за расчеты через сервис Apple Pay по картам Mastercard. Акция будет проходить до конца декабря. Об этом сообщает портал Banki.ru.

Для участия в акции необходимо быть подключенным к бонусной программе «Спасибо от Сбербанка», зарегистрироваться на сайте акции и совершать минимум одну покупку в неделю на сумму от одной тысячи рублей, оплачивая ее картой Mastercard Сбербанка с помощью Apple Pay.

Каждую неделю среди участников акции, выполнивших ее условия, будет выбираться тысяча человек, которые получат по тысяче дополнительных бонусов «Спасибо».

Участники, выполняющие условия акции на протяжении всех четырех недель ее действия, получат шанс выиграть 100 тысяч бонусов «Спасибо». Предусмотрено 50 таких призов.

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