В приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты смогут пополнить свой пенсионный счет

В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно пополнить свой индивидуальный пенсионный счет, открытый в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) Сбербанка. Функция доступна в разделе «Инвестиции и пенсии» — «Индивидуальный пенсионный план» — «Пополнить». Это следует из официального сообщения банка. Таким образом, по идее разработчиков приложения, забота о будущей пенсии не займет много времени и не потребует дополнительных усилий.

Чтобы пополнить свой пенсионный счет, участникам программы «Индивидуальный пенсионный план» от НПФ Сбербанка больше не нужно посещать отделения банка, переходить на сайт фонда, вводить дополнительные пароли или персональные данные своей карты для оплаты на сторонних сайтах.

«Развитие дистанционных каналов услуг — одно из приоритетных направлений работы НПФ Сбербанка. Мы не только предоставляем своим клиентам возможность воспользоваться удобными и современными сервисами, но и показываем тем, кто еще не начал копить на пенсию, что забота о своем будущем доходе не займет много времени и сил», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) позволяет сформировать пенсию желаемого размера за счет самостоятельных взносов и инвестиционного дохода НПФ Сбербанка. Это инструмент, позволяющий сохранить комфортный уровень жизни после окончания карьеры. В рамках ИПП негосударственная пенсия формируется за счет самостоятельных взносов и инвестиционного дохода фонда. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода.

НПФ Сбербанка — негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, основан 17 марта 1995 года. Более 24 лет фонд успешно работает на пенсионном рынке и имеет наивысший рейтинг надежности от «Эксперт РА»: ruAAA «Стабильный». АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк и занимает лидирующую позицию в топ-10 негосударственных пенсионных фондов России. Общий объем пенсионных активов фонда превышает 660 млрд рублей (по данным финансовой отчетности за III квартал 2019 года).