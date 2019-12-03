Сбербанк поможет инвалидам устроиться на работу

Сбербанк с партнерами планирует запустить сервис с вакансиями для клиентов с инвалидностью, сообщила журналистам директор дивизиона «Особые решения» Сбербанка Александра Алтухова. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 3 декабря, в Международный день инвалидов.

«Мы хотим вместе с нашими партнерами сделать сервис по предложению работы. Потому что работа — это очень важный аспект для клиентов с инвалидностью. Для любых клиентов важно, а для клиентов с инвалидностью в особенности. И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии и, таким образом, помочь людям трудоустроиться», — сказала топ-менеджер.

На вопрос, когда будет создан этот сервис, Алтухова ответила, что «точно в следующем году». Партнерами проекта будут компании, которые входят в группу Сбербанка.

Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. По данным Сбербанка, в России порядка 12 миллионов человек с ограниченными возможностями. Банк предлагает продукты, адаптированные под нужды клиентов с инвалидностью.

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