Сбербанк запустил школьный акселератор SberZ для старшеклассников

Сбербанк, департамент образования и науки правительства города Москвы и компания Global Venture Alliance запустили школьный акселератор SberZ для старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Далеко не все могут или хотят быть предпринимателями, ведь собственный бизнес связан с множеством рисков. Однако думать, как предприниматель, видеть возможности там, где другие видят проблемы, быть креативным и открытым новому, уметь учиться и общаться — эти навыки важны каждому. Школьный акселератор — это прекрасная возможность получить жизненно необходимые в XXI веке знания и умения», — считает глава Сбербанка Герман Греф.

В пилотном запуске акселератора примут участие по 25 учеников из четырех школ Москвы, по два учителя от каждой школы, а также предприниматели, лекторы, методологи и лидеры мнений. Программа позволит пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. За четыре месяца они могут с нуля создать свой проект и научатся работать в команде под кураторством успешных предпринимателей.

Программа совмещает онлайн и оффлайн форматы обучения. Акселератор завершится демо-днем 4 апреля 2020 года. На нем старшеклассники презентуют свой проект перед друзьями, родителями, будущими инвесторами, Сбербанком и представителями Департамента образования и науки Москвы.

На сайте программы любой директор, учитель или ученик может заполнить анкету, если хочет, чтобы в его школе появилась подобная программа. Если пилотный проект акселератора покажет хороший результат, программа будет расширять территорию.

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