Сбербанк отказался сокращать сеть своих офисов

Сбербанк не намерен в дальнейшем сокращать сеть своих офисов. Об этом во время прямой линии с сотрудниками банка заявил глава кредитной организации Герман Греф, пишет ТАСС.

По словам руководителя Сбербанка, удаленные каналы — это хорошо, однако не все клиенты ими охвачены и умеют ими пользоваться. «Поэтому мы пока не планируем дальнейшее сокращение сети и очень активно инвестируем в то, чтобы наполнить сеть новым содержанием», — пояснил он.

Как отметил Греф, кредитная организация второй год наблюдает сокращение клиентопотока и делает достаточно удобными удаленные каналы обслуживания.

В 2018 году Сбербанк сократил число отделений банковского обслуживания по всему миру на 704 офиса. Если на начало 2017 года у крупнейшей кредитной организации России было 15 016 офисов, то на начало 2018-го их осталось 14 312. При этом банк установил рекорд по объему выданных кредитов. Общая цифра составила 13,5 триллиона рублей — на 27 процентов больше, чем годом ранее.

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