Сбербанк закрыл за год 700 офисов

Сбербанк сократил число отделений банковского обслуживания по всему миру на 704 офиса. Об этом сообщается в документах отчетности банка за год по российской системе бухгалтерского учета (РСБУ).

Если на начало прошлого года у крупнейшей кредитной организации России было 15 016 офисов, то сейчас их осталось 14 312. При этом банк установил рекорд по объему выданных кредитов. Общая цифра составила 13,5 триллиона рублей — на 27 процентов больше, чем годом ранее.

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В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, составляющий исковые заявления по физическим лицам.

В сентябре бывший гендиректор Citigroup Викрам Пандит заявил, что мировая банковская индустрия сократит около 30 процентов рабочих мест в течение ближайших пяти лет. В частности, в США будут уволены около 770 тысяч банковских сотрудников, а в Европе — около миллиона.

В июне лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес отметил, что роботизация и автоматизация станут основными угрозами для экономики в XXI веке. По мнению ученого, развитие цифровых технологий уже породило своего рода монополистов, увеличивающих имущественный разрыв.

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