На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что программа предусматривает ипотечные займы по ставке два процента годовых на срок до 20 лет в размере не более шести миллионов рублей. «Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке», — пояснил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что ситуация с жильем в регионе непростая, так как высокая рыночная ставка не мотивирует местных жителей брать кредит. Премьер обратил внимание на то, что льготная ипотека должна касаться жилья, предназначенного именно для личного проживания.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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