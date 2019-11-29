В Туле отчитались о высоком уровне благоустройства

Тульская область выполнила установленный на текущий год план по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает ТСН 24 со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Олега Дючкова.

По его словам, уровень благоустройства определен в 19 городах области. Оценка основывалась на анализе разных типов городских пространств, в том числе жилья, уличной инфраструктуры и зеленых территорий.

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Городами с благоприятной средой признаны Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев. Еще пять городов — Узловая, Киреевск, Ефремов, Белев и Болохово — имеют индекс качества выше общероссийского.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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