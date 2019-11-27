На севере Якутии спустя 30 лет начнут строить многоквартирные дома

На севере Якутии после почти 30-летнего перерыва возобновится строительство многоквартирного жилья. Об этом ТАСС сообщил министр строительства республики Павел Аргунов.

По его словам, в арктических районах региона будут строить такое жилье в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». «Подобные работы там не вели со времен Советского Союза», — отметил чиновник.

«Во-первых, такая застройка позволит снизить теплопотери в условиях экстремально низких температур. При малоэтажном индивидуальном усадебном строительстве доля затрат на инфраструктуру может превышать стоимость сооружения жилья», — пояснил агентству эксперт Экспертного центра ПОРА Александр Воротников.

В Якутии, как отмечает ТАСС, необходимо расселить граждан, проживающих в аварийном жилье на площади более миллиона квадратных метров.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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