Сибирякам купили новые квартиры

В Томске приобрели 70 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает НИА Томск.

Всего в текущем году в городе необходимо расселить 860 жильцов 313 аварийных квартир. На эти цели выделено почти 700 миллионов рублей из бюджетов различного уровня.

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«Специалисты районных администраций ежедневно проводят оценку расселяемого жилья, полностью завершить эти процедуры планируется к началу следующей недели», — отметил вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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