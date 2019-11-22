Сибирякам купили новые квартиры

В Томске приобрели 70 квартир для расселения граждан из аварийного жилья, сообщает НИА Томск.
Всего в текущем году в городе необходимо расселить 860 жильцов 313 аварийных квартир. На эти цели выделено почти 700 миллионов рублей из бюджетов различного уровня.
«Специалисты районных администраций ежедневно проводят оценку расселяемого жилья, полностью завершить эти процедуры планируется к началу следующей недели», — отметил вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.
Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.