Под Москвой выделили землю многодетным семьям

В Московской области с начала года выделили земельные участки 2618 многодетным семьям. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества, передает ТАСС.

В числе лидеров по данному направлению оказались городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. Там процент обеспечения составляет от 94 до 98 процентов.

Отмечается, что за 2019 год удалось наделить землей на тысячу семей больше, чем за прошлый год. Всего же с 2011 года, когда вступил в силу закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям», землю получили более 26 тысяч семей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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