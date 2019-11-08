Названы отстающие по расселению россиян регионы

В Тыве, Еврейской автономной области и Ставропольском крае отмечается низкая реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом на заседании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» заявил вице-премьер Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в текущем году программа была полностью выполнена в пяти регионах — Ростовской, Курской и Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях.

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Со ссылкой на отчет Минстроя уточняется, что по старой программе не расселены более шести тысяч граждан, проживающих на 88,2 тысячи квадратных метрах аварийного жилья.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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