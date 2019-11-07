Дворы в Коми благоустроили

В Коми благоустроили все дворовые территории, вошедшие в текущем году в план по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ республики.

Работы завершены в 66 дворах в 13 муниципалитетах, среди них как такие города, как Сыктывкар, Воркута и Ухта, так и поселки и села — Войвож, Троицко-Печорск, Выльгорт и Зеленец.

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Отремонтировано свыше 86 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и около девяти тысяч квадратных метров тротуаров. Построено четыре автомобильных парковки, установлено освещение, десятки скамеек и урн, детские и спортивные площадки. Территории также озеленили.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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