Россияне получили дерево любви и памятник Ленину

В поселке Нижегородец Нижегородской области обустроили сквер в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В благоустроенном сквере появилось дерево любви, лавочки, урны, детская площадка, арт-объект «НИЖЕГОРОДЕЦ», мемориал в память о победе в Великой Отечественной войне, отреставрированный памятник Владимиру Ленину, а также уличные часы. На работы было потрачено 9,5 миллиона рублей.

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«Национальный проект направлен не только на благоустройство существующих пространств, но и на создание новых. При этом появляются они там, где решают сами нижегородцы. Мнение жителей для нас является определяющим при благоустройстве общественных территорий», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году регион получил на цели благоустройства в сумме более 1,5 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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