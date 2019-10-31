В Сочи благоустроят двухкилометровую набережную

На курорте Мацеста в Сочи в следующем году завершится благоустройство набережной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает газета «Глас Народа».

В этом году на обновление набережной было выделено более 71 миллиона рублей. Там уже уложили тротуары, разметили велодорожки, восстановили ограждение и оборудовали уличное освещение. Также установлены детские игровые площадки, скамейки и урны.

В 2020 году набережную планируется продлить, доведя ее протяженность до 2,2 километра.

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Проект ремонта набережной был выбран самими горожанами по итогам голосования. В текущем году в Краснодарском крае на благоустройство было выделено около двух миллиардов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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